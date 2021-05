Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Virtuelle Veranstaltung - Am 31. Mai wird in einer Küche bei Wohnfitz der Kochlöffel geschwungen / Drei-Gänge-Menü auf dem Speiseplan Rolf Miller und Norbert Kilian kochen

Rolf Miller und Norbert Kilian werden den Kochlöffel schwingen – live und zum Mitkochen! Am 31. Mai gehen sie in einer Küche des Möbelhauses Wohnfitz an den Herd und werden ein Drei-Gänge Menü auf den Teller zaubern.