Rippberg. Holzfäll- und Rückearbeiten finden im Zeitraum von Dienstag, 9. März, bis Samstag, 13. März an voraussichtlich zwei Tagen in Rippberg in den Bereichen Römerstraße und Alte Steige statt.

Dabei wird die Römerstraße entlang des Waldes voll gesperrt. Eine Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Alte Steige. Mit Verkehrsbehinderungen in den genannten Bereichen ist zu rechnen.

Die Bevölkerung soll im Interesse der Sicherheit während der Dauer der Maßnahmen die Hiebsabsperrungen und die Anweisungen des Personals beachten und der Hiebsfläche weiträumig fernbleiben.