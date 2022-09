Walldürn. Mit Rock- und Popmusik vom Feinsten begeisterte die Walldürner Band „Colours“ im „Kaiserhof“ in Walldürn. In der voll besetzten Museumsscheune des Museums „Zeit(T)räume“ in der Unteren Vorstadtstraße interpretierte die Band mit Ann-Kathrin Schneider als Vocalistin, Peter Kempf (Gitarre/Bass), Michael Schwarz (Gitarre/Bass) und Ralf Trabold Balladen sowie Rock- und Popsongs auf ihre ganz eigene Art und beeindruckte und faszinierte damit „ihr“ Konzertpublikum immer wieder auf Neue. ds

