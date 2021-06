Rippberger Kirchenvorplatz war mit einem Blütenteppich geziert

Rippberg. Sonnig warmes Festtagswetter hätte einer traditionellen Rippberger Fronleichnamsprozession am vergangenen Donnerstag den feierlichen Rahmen verliehen. Die aktuelle Pandemielage ließ ihre Durchführung allerdings nicht zu. So wurden kurzerhand Kirche und Kirchenvorplatz mit Birken, Fahnen und besinnlichen Blütenteppichen geziert.

In Rippberg ist es wie überall in katholischen Gemeinden an Fronleichnam Tradition, die Monstranz mit dem Leib Christi in Hostiengestalt in einer feierlichen Prozession in die Gemeinde und damit Welt hinauszutragen. Im Vorfeld legen Ministranten symbolreiche Blumenteppiche zur Ausschmückung der Prozession. Gemeindemitglieder errichten Außenaltäre als Anbetungsstationen. In diesem Jahr war die Festtagszierde auf den Außenweg zwischen Sakristei und Hauptportal der Pfarrkirche St. Sebastian beschränkt. Das Gotteshaus war von Messner Otto Trabold mit Banner- und Baumschmuck ausgekleidet worden. So zelebrierte Pater Leon Rawalski OFMConv, Walldürn, den Festgottesdienst vom Einzug bis zum Auszug in würdevollem Fronleichnams-Ambiente und unter musikalischer Begleitung von Mario und Leo Kern.

© engelbert kötter

In seiner Predigt verglich Pater Leon die Fronleichnamsprozession mit einer „Demonstration für den Glauben“. Gott dränge es, bei den Menschen zu sein. Deswegen sei es Aufgabe der Gläubigen, ihn zu den Menschen zu tragen. Am Festtag demonstrativ durch die Prozession, im Alltag demütig, durch gelebten Glauben.

Dieser öffentliche Auftrag beinhalte Gottes Angebot an die Gemeindemitglieder, ihm in der Eucharistie zu begegnen, sich ihm zu öffnen und sich von ihm in die Seele blicken zu lassen. Mit eucharistischer Anbetung und eucharistischem Segen endete der Fronleichnamsgottesdienst 2021. Pater Leon dankte allen an der Vorbereitung und Durchführung des Gottesdienstes beteiligten. So auch den Ministranten, die mit der Gestaltung des Blumenteppichs ihre Demonstration für den Glauben ausgedrückt hatten. Bis in die Abendstunden hinein bestand für die Bevölkerung am Fronleichnamstag die Möglichkeit, den diesjährigen Blütenschmuck zu betrachten und zum Gebet in die geschmückte Pfarrkirche einzutreten.

