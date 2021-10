Rekordzahlen bei Walldürner Aktion

Walldürn. „Blut spenden heißt Leben retten“ – diesem Grundsatz fühlt sich Walldürn seit Jahren verpflichtet. Nach wie vor von der Corona-Pandemie gezeichnet, fanden die Blutspendeaktionen des DRK Ortsvereins unter der Leitung von Bereitschaftsleiter Manuel Sturm unter erhöhten Infektionsschutzmaßnahmen statt: „In Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen wurden im vergangenen Jahr 1026 Spendewillige verzeichnet.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der siebten und letzten Spende des Jahres am vergangenen Mittwoch in der Nibelungenhalle, wurde dieser Höchstwert 2021 nochmals überboten. Zusammen mit den nicht-öffentlichen Terminen in der Kaserne waren 1186 Mitmenschen bereit unentgeltlich ihr Blut zu spenden.

Da die Hygienekonzepte einen Gaststättenbetrieb mit einer warmen Mahlzeit noch nicht zugelassen haben, mussten Lunch-Pakete zum Mitnehmen mit regionalen Produkten ausgegeben werden. „Wir versuchen schnellstmöglich wieder warmes Essen im Foyer von unseren Feldköchen anbieten zu können, um nicht zuletzt auch den geselligen Teil wieder aufgreifen zu können“, so Schriftführer Fabian Berger. Auch mit der Einführung des Terminbuchungssystems wurde aus der Not eine Tugend gemacht. „Die Online-Anmeldung sorgt für reibungslose Abläufe und kurze Wartezeiten. Das möchten wir auch nach Corona beibehalten“, fasst Markus Huber zusammen.