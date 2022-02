Reinhardsachsen: Lebensmittelautomat im Waagehäuschen mit regionalen Produkten

Reinhardsachse. Im April 2021 wurde auf der Homepage von Reinhardsachsen in einer Einwohnerbefragung die Frage gestellt, solle man einen Verkaufsautomaten für regionale Lebensmittel in Reinhardsachsen aufstellen?

Umfrage gestartet

Das Ergebnis: 35 Bürger finden das gut und würden dort einkaufen. In einer Videokonferenz der Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken unter dem Vorsitz von Alfred Beetz wurden 13 Regionalbudget-Projekte, ein LPR-Projekt und vier Leader-Projekte beschlossen (die FN berichteten). Für diese Vorhaben stehen 139 000 Euro an Fördermittel zur Verfügung. Darunter wurde von der Leader-Aktionsgruppe auch das Projekt „Dorfladen Reinhardsachsen“ ausgewählt.

Durch die Förderzusage kann man im Laufe des Jahres einen Automaten für regionale Lebensmittel im alten Waagehäuschen aufstellen. Das Projekt wird die Lebensmittelversorgung in Reinhardsachsen vor Ort deutlich verbessern.

In Kooperation mit Landwirtschaftsmeister Jochen Brenneis aus Vollmersdorf, wird dieser den Automaten mit regionalen Lebensmitteln wie Frischmilch, Käse, Joghurt, Wurst, Grillfleisch, Haferflocken oder Kartoffeln und Zwiebeln bestücken. Die Bezahlung der Waren erfolgt bargeldlos über Kartenzahlung.

Bis der neue Lebensmittelautomat kommt, gibt es noch einiges an Renovierungsarbeiten innen und außen am Waagehäuschen zu tun. Hier haben sich einige Bürger aus Reinhardsachsen dazu entschlossen, sich am Projekt „24 /7 Dorfladen Reinhardsachsen“ bei den Renovierungsarbeiten zu beteiligen.

Als Abrundung werde man neben dem Waagehäuschen Bänke und Tische zum Verweilen aufstellen, und für E-Bikefahrradfahrer werden die Stadtwerke Walldürn eine Ladestation, aufstellen. hape