Reichhaltige Liedauswahl

Walldürn. Der Advent ist eine besinnliche Zeit für alle. Das herannahende Ende eines Jahres birgt dabei seine ganz eigene besondere Stimmung und Atmosphäre. Auch für die Musikerinnen und Musiker des Walldürner Musikvereins, der Odenwälder Trachtenkapelle, nimmt die Weihnachtszeit mit der vorangehenden Adventszeit einen besonderen Platz ein.

Drei Formationen

Und so lädt der Verein mit seinen drei Formationen, der Boomwhackergruppe, dem Jungen Odenwälder Blasorchester und der Odenwälder Trachtenkapelle zu einem „Konzert im Advent“ ein. Dieses findet am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche statt.

Die für diesen Abend getroffene Liedauswahl ist reichhaltig und vielseitig. Sie reicht von jahrhundertealter Musik bis zu modernen Musiktiteln.

Charakteristisch reicht die Auswahl der Stücke dabei von ruhigen und innehaltenden Stücken bis zu festlich-jubilierenden Werken. Eine bunte Mischung aus weltlichen und kirchlichen Titeln, wobei Letztere auf die Freude des kommenden Weihnachtsfestes hinweisen.

Anstelle eines Eintrittsgeldes bittet der Walldürner Musikverein an diesem Abend um eine Spende, welche die Musikerinnen und Musiker an zwei Projekte weiterleiten. Über den genauen Inhalt werden die Besucher während des Konzertes von den Vereinsvorständen informiert.