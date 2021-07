In der Galerie „FürWahr“ in der Hauptstraße sind seit Freitag Gemälde von Waltraud Kunz (Wertheim) und Laurette Succar (Paris) sowie Skulpturen von Kurt Grimm (Kleinrinderfeld) zu sehen. In die Ausstellung führte der Kunstkenner Gunter Schmidt aus Lauda ein.

© Adrian Brosch