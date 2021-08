Walldürn. Opfer eines Handtaschenraubs wurde am Sonntag eine 87-jährige Frau. Nach Angaben der Polizei bekam sie gegen 7.45 Uhr in der Keimstraße von einem Mann mit der Hand einen Schlag auf den Kopf. Sie begab sich danach in eine Bäckerei in der Oberen Vorstadtstraße und die Polizei wurde verständigt.

