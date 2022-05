Randalierer in Sporthalle

Walldürn. In der Nacht auf Sonntag gelangten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise in eine Mehrzweckhalle und randalierten darin. Zwischen 23 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Sonntag warfen die Täter Sportgeräte und Müll in der Halle

im Theodor-Heuss-Ring herum. Einen Feuerlöscher entfernten die Randalierer aus seiner Halterung, zogen den Sicherungsstift und ließen ihn neben der Halle im Gras liegen. Der entstandene Sachschaden ist bislang unbekannt. Zeugen sollen sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/9266614, melden.

