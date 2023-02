Walldürn. Die Serie von gelösten Radmuttern im Neckar-Odenwald-Kreis setzt sich fort. Ein Fahrer eines grauen Toyotas war in Walldürn gerade auf dem Weg zur Arbeit, als er einen Knall wahrnahm und aufgrund dessen auf dem Seitenstreifen hielt. Daraufhin bemerkte er, dass am linken Vorderrad seines Pkws die Radmuttern gelöst waren. Der Toyota stand zuvor zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr auf dem Parkplatz der Basilika an der Hauptstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1