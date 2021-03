Walldürn:. Ein bislang Unbekannter hat an einem Lkw im Verbandsindustriepark in Walldürn die Radmuttern gelöst und dessen Fahrer dadurch erheblich gefährdet. Der 55-jährige Fahrer des LKW begann seine Fahrt am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr und verlor einige Zeit später bei Großwallstadt einen Zwillingsreifen. Im Nachgang wurde festgestellt, dass an dem Reifen manipuliert wurde.

