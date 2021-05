Radmuttern an Auto gelöst

Walldürn. Scheinbar lösten Unbekannte am Freitagvormittag Radmuttern eines Autos in Walldürn. Ein 76-Jähriger stellte um 10.40 Uhr seinen BMW auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Wilhelm-Röntgen-Straße ab. Als er nach circa 15 Minuten zu seinem Wagen zurückkehrte und losfuhr, nahm er komische Geräusche wahr. Als er nachschaute, bemerkte er die lockeren Muttern am vorderen linken Rad. An dem Auto entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

AdUnit urban-intext1