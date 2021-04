Walldürn. Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall mit einem leichtverletztem Radfahrer. Bereits letzten Mittwoch ereignete sich in der Ringstraße der Unfall, zu dem nun Zeugen gesucht werden. Der Fahrer eines roten Kleinwagens fuhr gegen 22.35 Uhr von der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße in die Ringstraße ein und hielt dort gleich am linken Fahrbahnrand an. Ein 20-jähriger Radfahrer wollte vorschriftsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite von hinten an dem stehenden Kleinwagen vorbeifahren, als dessen Fahrer plötzlich losfuhr und und ihn seitlich erfasste. Während der Autofahrer, der kurze Haare und eine kurzen Bart trug, einfach davonfuhr, wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

