Radfahrer in Walldürn waren angetrunken

Walldürn. Zwei angetrunkene Radfahrer waren am Samstagnachmittag mit ihren Fahrrädern in Walldürn unterwegs, so die Polizei. Gegen 12.20 Uhr waren der 33-Jährige und der 26-Jährige mit ihren Rädern auf dem Gehweg vor einem Lebensmitteldiscounter in der Wilhelm-Röntgen-Straße unterwegs.Dabei wurden beide Männer von Polizeibeamten angehalten, die eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Hierbei stellte sich heraus, dass beide Männer deutlich angetrunken waren. Der Alkoholtest des 33-Jährigen zeigte mehr als 2,1 Promille und der des 26-Jährigen 1,9 Promille an. Beide Radfahrer mussten daraufhin in Begleitung der Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Sie müssen nun mit jeweils einer Anzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

