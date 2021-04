Radfahrer angefahren

Walldürn. Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch fuhr ein Unbekannter gegen 22.30 Uhr mit seinem roten Kleinwagen von der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße in die Ringstraße und hielt kurzzeitig an. Als ein 20-jähriger Radfahrer den Wagen passierte, fuhr das Fahrzeug plötzlich los und erfasste den Radler seitlich. Durch den Zusammenprall kam der 20-Jährige zu Fall und wurde leicht verletzt. Anstatt anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt fort.

AdUnit urban-intext1