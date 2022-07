Quintett freut sich

Walldürn. Für fünf Vabo-Schüler geht ein Lebensabschnitt zu Ende. Sie haben in der Vabo-Klasse ihre Sprachstandserhebung bestanden.

Die Prüfung wurde von Hawkar Al-Bajalan (Großeicholzheim), Kristiana Evtimova (Götzingen) Shukri Mohammad (Buchen), Katarina Spasic ( Walldürn) und Pirasanth Thurairasha (Buchen) erfolgreich abgelegt. In der Vollzeitklasse erhalten Jugendliche ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen verstärkt Sprachförderung. So bekommen sie neben lebensweltlichen Kompetenzen auch Mathematik und Englisch vermittelt. Einen Tag der Woche verbringen sie an der Zentralgewerbeschule in Buchen, um praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Mit dem Abschluss können sich die Schüler im Alltag gut integrieren und erreichen einen wichtigen Baustein, um weitere Wege im beruflichen Schulwesen gehen zu können.

Heike Diener, die Abteilungsleiterin, verabschiedete mit den Klassenlehrkräften Bichan Maschajechi und Marlene Müller die Schüler. Torsten Mestmacher, Schulleiter der Frankenlandschule, gratulierte ebenfalls. sti