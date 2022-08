Prozession war ein Höhepunkt

Walldürn/Bronnbach. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren konnte am Montag in der ehemaligen Zisterzienserabtei Kloster Bronnbach das Kirchenpatrozinium und Fest Mariä Aufnahme in den Himmel feierlich begangen werden. In der voll besetzten Klosterkirche fanden am Morgen und am Abend Festgottesdienste statt, die musikalisch umrahmt wurden vom Bronnbacher Bläserensemble.

Dieses besteht aus Heiko Busse, Dr. Matthias Heinrich (Trompeten), Manfred Lutz (Posaune) sowie Marianne Heinrich (Bassklarinette) und Regina Oetzel an der Orgel sowie den Sopranistinnen Sonja Miranda-Martinez und Bianca Schütz.

Hauptzelebranten waren Pater Jaroslaw Paczkowski von den Missionaren von der Heiligen Familie und Pfarrer Thomas Ottmar Kuhn aus der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach.

Am Festgottesdienst am Abend beteiligte sich wieder der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem mit den Komtureien St. Bonifatius Walldürn, St. Bernhard von Clairvaux aus Mannheim/Heidelberg und St. Kilian aus Würzburg.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war die Marianische Prozession um die Klosterkirche mit den Geistlichen, den Ministranten, den Fahnen, dem Ritterorden und den Damen und Rittern in der Ordenstracht, den Musikanten aus Dörlesberg und Reicholzheim sowie der Bevölkerung.