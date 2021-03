Walldürn. Rund 100 Personen beteiligten sich am Donnerstag an einer Kundgebung auf dem Walldürner Schlossplatz. Sie stand unter dem Motto „Freiheit – Demokratie – Corina“, Veranstalter war Michael Reichert.

In mehreren Wortbeiträgen kritisierten Redner die Corona-Politik der Bundesregierung, sie sahen die Grundrechte und hier vor allem auch die Meinungsfreiheit in Gefahr.

Die Redebeiträge waren dabei ambivalent. Da machten sich Teilnehmer um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Zeiten der Pandemie Gedanken, und über die Probleme mit dem Homeschooling. Da wurden Sorgen um die Zukunft von Einzelhandel und Gastronomie geäußert. Es gab Unverständnis darüber, dass kleine Einzelhandelsgeschäfte um ihre Existenz bangen würden, während große Supermärkte und Discounter kräftige Gewinne machen. Es wurde zu Dialog und Gesprächsbereitschaft aufgerufen.

Vor allem aber stand die Coronapolitik der Regierung im Mittelpunkt, an der wurde von mehreren Rednern harsche Kritik geübt. Von „Ermächtigungsgesetz“ war die Rede, dass „Wegsperren und Zusperren keine Politik sind“, mancher sah das Grundrecht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Gefahr, „Widerstand“ sei das Gebot der Stunde und man lebe „in einer Diktatur, und nicht in einer Demokratie“. Zwischendurch gab es auch noch eine Gesangseinlage, bei der gegen die Bundeskanzlerin angesungen wurde. Angezweifelt wurde mit Stellungnahmen von Wissenschaftlern und aus Studien die Impfstrategie und deren Wirksamkeit.

Bis zum Ende der Veranstaltung gegen 19.30 Uhr blieb alles ruhig und störungsfrei. mar