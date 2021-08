Projekttage an der Grundschule

Amorbach. „Französisch ist ja gar nicht so schwer!“ – „Das war ein toller Projekttag!“ Dies sind nur zwei Zitate von begeisterten Viertklässlern der Wolfram-von-Eschenbach-Grundschule Amorbach, die am 15.und 16. Juli für einen Schultag in die Welt der französischen Sprache und Kultur eintauchen konnten. Organisiert wurden die beiden Projekttage von der Vorsitzenden des deutsch-französischen Clubs Miltenberg, Brigitte Hartung-Bretz, in Kooperation mit den beiden Französischlehrerinnen Dorothea Gabler und Gaëlle Maillard vom Karl-Ernst Gymnasium Amorbach, die ebenfalls Mitglieder im DFC sind. An beiden Tagen sorgten jeweils vier Schüler (Antonia, Hanna, Julia, Lina, Malik, Max, Mayleen und Tamina) der 9. Jahrgangsstufe des KEG gemeinsam mit dem Organisationsteam für ein gelungenes Unterhaltungsprogramm. Natürlich durfte auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen! Und so bereiteten die KEG-Schüler Crêpes zu, während die Viertklässler ihr Wissen in einem Quiz über französische Traditionen und Essgewohnheiten unter Beweis stellen konnten.

