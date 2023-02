Preisgekrönte Schülerarbeiten zu sehen

Walldürn. Die Ausstellungstätigkeit in den Räumen der Galerie Fürwahr, die der Verein kunstreich rege betreibt, macht eine kleine Winterpause bis 12. März. Damit die Zeit bis zur ersten Vernissage des Jahres nicht zu lange wird, hat sich das Vorstandsteam von kunstreich entschlossen, eine interessante Wanderausstellung – in den Schaufenstern der Galerie – zu präsentieren. Von der Landeszentrale für politische Bildung in Stuttgart wurden preisgekrönte Arbeiten aus dem 56. Schülerwettbewerb aus allen Schularten zur Verfügung gestellt. Annähernd 1000 Plakate wurden eingereicht. Der Wettbewerb, den der Landtag Baden-Württemberg zur Förderung der politischen Bildung regelmäßig ausschreibt, hatte zuletzt das Thema „Jung und Alt“ zum Inhalt.

Die 21 Siegerplakate könnten unterschiedlicher nicht sein. Ob grafisch komponiert oder als gemaltes Poster, ob Zeichnung oder Collage – mal provokativ, mal empathisch – jede Schule nähert sich dem Thema auf ganz spezifische Art.

So wird zum Beispiel die Jugendsprache für eine grafische Spielerei genutzt. Ein anderes Plakat zeigt fotografisch Enkelin und Oma beim Backen des ersten „APPfelkuchens“. Hilfsbereitschaft für und Rücksichtnahme auf die ältere Generation werden mehrfach künstlerisch interpretiert. Darüber hinaus wird auch die Frage gestellt „Sind wir wirklich so verschieden?“ und die tätowierte Haut von Enkel und Großvater attraktiv ins Bild gesetzt. Der Generationenmix beim Rockfestival ist keine Überraschung mehr, das prämierte Schülerplakat fängt das Geschehen am Bühnenrand ein; bearbeitet und kommentiert es.

Demografischer Wandel

Der demografische Wandel findet auch in den Schülerarbeiten interessante Aussagen. So sitzt zum Beispiel ein junger Mensch am Straßenrand, wohl ohne Beschäftigung, und sammelt Spenden für seine Rente. Nachdenklich macht auch das umgestaltete Verkehrsschild „Spielstraße“, welches in der preisgekrönten Schülerarbeit nun einen Vorsichtshinweis auf ältere und gebrechliche Menschen im Straßenverkehr bildnerisch signalisiert.

Großformatige Aquarelle in satten Farben von meist jüngeren Schülerinnen und Schülern (circa ein Drittel der gesamten Ausstellung) widmen sich in der Hauptsache dem erstaunlichen Erfahrungsschatz der älteren Generation. Ins Auge springen Aufrufe für Unterstützung und Geduld mit der Großelterngeneration. „Hört euch zu“ ist als Aufforderung gelungen in Szene gesetzt und richtet sich gleichermaßen an Jung und Alt. Der Verein kunstreich wird mit den Walldürner Schulen Kontakt aufnehmen, um zur Besichtigung der Schaufenster-Ausstellung einzuladen.