Preise im Wert von 17 000 Euro übergeben

Walldürn. 30 Jahre Wohnfitz – eine beispielhafte Erfolgsgeschichte, die sich aus bescheidenen Anfängen immer weiter fortschrieb. Im vergangenen Jahr feierte das Einrichtungshaus sein 30-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, bei dem die Kundschaft mitfeiern durfte. Strahlende Gesichter gab es deshalb auch am Freitag, als die Sieger des Gewinnspiels „30 Jahre Wohnfitz“ ihre Preise im Gesamtwert von 17 000 Euro entgegen nahmen.

In der Wohnfitz-Kochschule begrüßte Geschäftsführer Wolfram Fitz die Gewinner und erinnerte an die Historie. 1991 hatte er mit dem später ausgeschiedenen Karl-Josef Schäfer den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Sechs Jahre später zog man vom ehemaligen Waldstettener Lagerhaus in den mehrmals erweiterten Neubau in Waldstetten um. Ab 2006 wurden erste Grundstückskäufe in Walldürn getätigt. Im Juni 2014 eröffnete Wohnfitz am heutigen Standort, wo man sich von einst 86 auf heute 140 Mitarbeiter vergrößerte. „Diese tolle Entwicklung war so nicht abzusehen“, freute sich Fitz.

Für das Jubiläumsjahr wäre eigentlich eine Feier anberaumt gewesen, bis die Pandemie ins Spiel kam. Als Alternative dazu kreierte man das als bunte Entdeckungsreise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft konzipierte „Wohnfitz-journal“. Dieses sei „wahnsinnig gut angekommen“ – sicher auch wegen des Gewinnspiels, an dem über 13 000 Personen, zumeist regional aber teilweise auch aus ganz Deutschland, teilgenommen hatten. „Diese starke Verbindung zu unserer Kundschaft ist fester Bestandteil unserer Philosophie“, betonte Wolfram Fitz. Er gratulierte den Gewinnern der Warengutscheine. Den ersten Preis über 10 000 Euro erhielt Christian Horn (Neusaß). Der mit 5000 Euro dotierte zweite Preis ging an Rolf Hartmann (Altheim). Über den dritten Preis in Höhe von 2000 Euro freute sich Ulrike Arnold (Walldürn).

„Zwar haben wir gemeinsam das bisher Beste aus Corona gemacht, doch sorgt die weltweite Beschaffungskrise für enorme Materialengpässe“, ging Fitz schließlich noch auf die aktuelle Situation ein. Dies zeige sich vor allem bei Elektrogeräten, weshalb es trotz größter Anstrengungen der Mitarbeiter nicht immer möglich sei, die Kunden mit dem gewohnten Service zu beliefern. ad

