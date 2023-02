Praxis im „Tannenschlag“ erprobt

Hornbach. Wald pflegen, Wissen verbessern, Leben schützen – unter diesem Motto absolvierte die Forstbetriebsgemeinschaft Hornbach ein präventives Sicherheitstraining.

Erst den Kopf einschalten, dann die Kettensäge. Die Energiepreise steigen und damit die Verlockungen, selber „Brennholz zu machen“. Auch die Notwendigkeit, Schadholz aus dem Wald zu entfernen, hat deutlich zugenommen. Aber Obacht – bundesweit 4048 Personen erlitten 2021 (letzte verfügbare Zahlen) bei Forst- und Waldarbeiten einen meldepflichtigen Arbeitsunfall. 26 Verunfallte verloren sogar ihr Leben.

Dass die Zahl der Verunglückten beziehungsweise tödlich verunglückten tendenziell rückläufig ist, führt die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) auf zwei Gründe zurück: den angestiegenen Technisierungsgrad bei der Aufarbeitung von Schadholz und die effektive Präventionsarbeit der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (LBG), einem Geschäftsbereich der SVLFG.

Theo Dörr, Vorsitzender der örtlichen Forstbetriebsgemeinschaft, hatte also gut daran getan, die Präventionsmitarbeiter der SVLFG Alexander Bühler und Heiko Schell zu einer Sicherheitsschulung rund um die Aufarbeitung von Tot- und Schadholz nach Hornbach zu bitten.

18 örtliche Waldbesitzer kamen dazu im Rippberger Gasthof „Linkenmühle“ zusammen, um zunächst eine theoretische Schulung der Berufsgenossenschaft zu absolvieren. Bühler und Schell führten ihnen dabei nicht nur die Notwendigkeit der Sicherheit als höchste Priorität bei ihrer Arbeit vor Augen. Sie zeigten auch, wie die anwesenden Privatwaldbesitzer neueste technische Standards, wie funkgesteuerte hydraulische Fällkeile und Forstseilwinden zu ihrer erhöhten Sicherheit nutzen. Nicht nur im Hornbacher Wald, sondern überall im Forst, hat die Brisanz der sicheren Aufarbeitung speziell von Schad- und Totholz signifikant zugenommen. In der Bevölkerung ist zum Beispiel das Absterben von Rotfichten infolge des zunehmenden Befalls durch Borkenkäfer weithin bekannt. Umfassender noch zeigt sich das Bäumeverschwinden der Fachwelt bei ihrer tagtäglichen Arbeit. Denn auch Eichen, Buchen, Eschen beginnen längst massenhaft, zunächst zu schwächeln, dann bald danach abzusterben.

Zur Begründung werden von Fachleuten inzwischen die Folgen des Klimawandels als Grundursache akzeptiert: klimabedingte jahreszeitliche Verschiebungen in der Wetterfolge und deren Auswirkungen während der Vegetationszeit auf die Bäume. So etwa der Trockenstress der Bäume im Sommerhalbjahr und Nässestress im Winterhalbjahr. Mit dadurch bedingtem Absterben der lebenserhaltenden Baumwurzeln.

Geschwächte Bäume gefährdet

Egal ob Konifere oder Laubbaum: geschwächte Bäume sind gefundenes Fressen für Baumparasiten, wie zum Beispiel Schadpilze. Sie befallen die Bäume des Waldes, längst geradezu epidemisch. „Das Problem ist daher inzwischen häufig“, erläutert Waldbesitzer Thomas Geier im Pressegespräch, „dass durch die beim Fällen entstehenden Erschütterungen des Baumes, etwa beim Einschlagen der Fällkeile, Totholz aus der Krone bricht und die darunter arbeitenden Menschen trifft oder gar erschlägt“.

Nicht ohne Grund also warben Alexander Bühler und Heiko Schell in Rippberg und Hornbach denn auch für den Einsatz von um Beispiel einem hydraulischen Fällkeil beim Durchforsten, der aus sicherer Entfernung vom zu legenden Baum per Funk bedient wird.

Wie solche Keile in der Praxis angewendet werden und wie eine Seilwinde beim Fällen von Totholz zur Sicherung praktisch angewendet wird, all das führten Bühler und Schell am Beispiel von vier Bäumen in der Hornbacher Gemarkung „Tannenschlag“ vor. Beim abschließenden gemeinsamen Vespern in der Linkenmühle bedankte sich Theo Dörr bei Bach und Schell für deren beider Sensibilisierung der Waldbesitzer für die Gefahren bei der Bestandspflege. „Wir gehen zwar schon immer sorgfältig zu Werke,“ so Dörr, „werden uns aber künftig beim Holzmachen an mancher Stelle noch mehr Gedanken zur optimalen Fälltechnik und unserer eigenen Sicherheit machen.“