Praktikum in den Betrieben

Walldürn/Buchen. Nach zwei Jahren corona-bedingter Pause war es mm Sonntag, 5. März, endlich wieder soweit: Zwölf Berufsschüler und Berufsschülerinnen der Frankenlandschule Walldürn und der Zentralgewerbeschule in Buchen flogen im Rahmen des Ilwea-Projektes gemeinsam nach Dublin, Irland.

Praktikum für Schüler

Die Frankenlandschule Walldürn bietet seit einigen Jahren dieses durch das Erasmus+ - Programm der EU geförderte, dreiwöchige Auslandspraktikum für Schüler in Erstausbildung an, welches zu einem Großteil durch EU-Fördergelder finanziert wird.

Während des Auslandspraktikums steht zunächst einen Sprachkurs am ADC College Dublin auf dem Programm. So ausgerüstet, absolvieren die Teilnehmenden in den beiden Wochen danach ihr Praktikum in unterschiedlichen Betrieben und Institutionen.

Kulturprogramm

Am Wochenende findet ein gemeinsames Kulturprogramm statt. Der Irlandaufenthalt ermöglicht es den Schülern und Schülerinnen , ihre Sprachkenntnisse zu verbessern und einen Einblick in die Kultur Irlands und das dortige Berufs- und Schulleben zu bekommen.