Walldürn. Trotz des tragfähigen und gut akzeptierten Fernlernkonzepts der Frankenlandschule Walldürn, hat sich das Schulleitungsteam dazu entschlossen, Abschlussklassen zeitlich versetzt in Präsenz zu unterrichten. „Der direkte Kontakt zwischen Schülern und Lehrkräften ist unersetzbar“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach einer längeren Zeit der Fernlernphase sei besonders in der jetzigen Phase der Prüfungsvorbereitung der persönliche Austausch mit Lehrkräften und Mitschülern besonders wichtig.

Die aktuellen Inzidenzzahlen lassen im Einklang mit den Vorgaben von Kultusministerium und Regierungspräsidium eine vorsichtige Schulöffnung zu. Der Gesundheitsschutz steht dabei an der Frankenlandschule an oberster Stelle. So werden bis einschließlich der ersten Märzwoche alle Abschlussklassen versetzt in Präsenz unterrichtet. Die Klassen werden auf die größten Unterrichtsräume verteilt, so dass im Klassenverband unterrichtet werden kann und gleichzeitig nicht zu viele Schüler im Gebäude aufeinandertreffen. Auch die Sporthalle wurde wieder zum Klassenzimmer umfunktioniert.

In den Unterrichtsräumen wurden die Tische, wie bereits bei der ersten Coronawelle im vergangenen Jahr, mit einem Abstand von 1,5 Metern platziert. Zusätzlich wurden Desinfektionsspender im gesamten Schulhaus aufgestellt. Entsprechend den Vorgaben der Kultusverwaltung tragen alle Personen im Gebäude, auch während des Unterrichts, einen Mund-Nasen-Schutz.

Um die Aerosolbelastung in den Klassenräumen niedrig zu halten, wird regelmäßig gelüftet. Zusätzlich hat die Frankenlandschule für die genutzten Räumen CO2-Ampeln angeschafft. Diese geben ein Ton- und Licht-Signal, wenn die CO2-Belastung und damit auch die Aerosolbelastung eine bestimmte Grenze erreicht hat. Sollte dies der Fall sein, wird früher eine Fensterlüftung durchgeführt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass in den großen Räumen zwischen den planmäßigen Lüftungsphasen keine kritischen CO2-Werte entstehen.

Die jetzige Planung geht noch nicht über den 5. März hinaus und wird immer der aktuellen Situation und den Vorgaben entsprechend angepasst.