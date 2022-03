Prägende Persönlichkeit Walldürns

Walldürn. Zum 25. Mal jährt sich am Montag, 28. März, der Todestag des ehemaligen „Kreuz“-Wirts Franz-Karl Kehl aus Walldürn. Mit ihm verlor vor 25 Jahren am Karfreitag die Stadt eine Persönlichkeit, die schon zu Lebzeiten wegen des stets freundlichen, hilfsbereiten und fördernden Wesens zu einem festen Bestandteil der Walldürner Geschichte wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über ein viertel Jahrhundert – von 1965 bis 1990 zählten der „Franz-Karl“ und das Walldürner Gasthaus „Zum Kreuz“ – und hier insbesondere auch für die Walldürner Jugend, die ihm zeitlebens sehr am Herzen lag – zu den ersten Adressen bei einem Besuch der Walldürner Gastronomie.

Franz-Karl Kehl war eine Persönlichkeit der Stadt. © Bernd Stieglmeier

Franz Karl Kehl, stets ein großer Förderer der Walldürner Vereine und zu Lebzeiten Mitglied in weit über 30 Walldürner Vereinen, besaß während seiner ganzen 25-jährigen Tätigkeit als Gastronom mit seiner stets besonnen und friedfertigen Art sowie mit seiner allzeit an den Tag gelegten Mitmenschlichkeit und Verbundenheit zu seinen Mitmenschen eine stets ganz besondere Ausstrahlungs- und Überzeugungskraft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In seiner Menschenkenntnis besaß der „Kreuz“-Wirt als Gastronom über all die Jahre hinweg ein wahrlich großes Kapital. Seine stets knapp bemessene Freizeit widmete Franz-Karl Kehl gerne den kulturellen Dingen, Studienreisen sowie Musical- oder Theateraufführungen. Wirft man einen Blick auf die Vita des vor 25 Jahren verstorbenen „Kreuz“-Wirts, so erfährt man, dass dieser am 20 Juli 1928 in Walldürn geboren und nach dem Besuch der Grundschule in Walldürn nach Würzburg auf das dortige Gymnasium wechselte.

Zu Fuß nach Hause gelaufen

1944 – im Alter von 16 Jahren – erfolgte dann die Einberufung zum Militär, und noch vor Kriegsende des 2. Weltkrieges, geriet er in tschechische Gefangenschaft. Nach der Gefangenschaft wieder zurück in Würzburg, trat er von dort aus dann zu Fuß den Heimmarsch zu den Eltern nach Walldürn an.

Es folgte dann der Besuch der Klosterschulen in Weiden und Münnerstadt, ehe er dann schließlich noch die Höhere Handelsschule in Walldürn besuchte und sich anschließend zum Kaufmännischen Angestellten ausbilden ließ. Bis 1965 war er in führender Position bei der Blumenfabrik Heller in Walldürn tätig.

Nach dem Tod seiner Eltern übernahm Franz Karl Kehl dann zusammen mit seiner Frau Inge das zuvor von diesen geführte Gasthaus „Zum Kreuz“, einen weithin bekannten Gasthof mit gutbürgerlicher Küche.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für die junge Generation in den 1970er- und 1980er Jahren war das „Kreuz“ der Jugendtreff schlechthin. Das lag zur damaligen Zeit wohl insbesondere auch daran, dass die jungen Leute für die Familie Kehl damals stets weit mehr als nur Gäste waren. Man diskutierte miteinander, und die Jugendlichen erhielten dabei vom „Franz Karl“ insbesondere auch immer wieder gut gemeinte Ratschläge und Hinweise.

Auch viele Pilger und Wallfahrer der Wallfahrt „Zum heiligen Blut“ erinnerten sich damals und erinnern sich zum Teil ganz sicher auch heute noch immer wieder gerne an die Zeit ihres Gasthausbesuches im Gasthof „Zum Kreuz“ – besuchte man dort doch nicht irgendein Gasthaus, sondern vielmehr eine „wahre Walldürner Institution“. Weil Gastwirt Franz-Karl Kehl im Schatten der Walldürner Wallfahrtsbasilika immer wieder sehr intensiv auf seine Gäste einging, wurde er fürwahr zu einer dortigen „stillen Persönlichkeit im Hintergrund“.

Von dem familiären Zusammenhalt der Familie Kehl wurde die Gaststätte „Zum Kreuz“ bis zum Jahr 1990 erfolgreich und stets in vorbildlicher Weise getragen und geführt.

Besonders erwähnt sei auch noch, dass Franz Karl Kehl, für dessen Image das gepflegte Äußere mit Anzug und Krawatte stets Pflicht war, am 20. August 1954 seine Ehefrau Inge heirate, und dass aus der Ehe die beiden Kinder Bernhard und Andrea hervorgingen. Viele Jahre lang stand Franz Karl Kehl auch dem Walldürner Gaststättenverband als Vorsitzender vor. Schließlich vertrat der am 28. März 1997 Verstorbene mit seinem umfangreichen Wissen über Land und Leute seine Heimatstadt Walldürn auch in verschiedenen Fernsehsendungen.

Jahrtagsamt

Das Jahrtagsamt für Franz Karl Kehl findet am Montag, 28. März – an seinem 25. Todestag – um 18.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika statt. Kurios ist, dass der Verstorbene vor 25 Jahren am Karfreitag 1997, im Alter von 68 Jahren, um 15 Uhr starb – der Sterbestunde von Jesus Christus.