Positiver Blick in das kommende Jahr

Walldürn. Claudia Beyer-Kuhnt wurde im Rahmen der Weihnachtsfeier des Walldürner Büros Link Architekten in der „Linkenmühle“ in Rippberg für ihre 30-jährige Mitarbeit geehrt. Sie begann ihre Tätigkeit 1992, nach erfolgreichem Studienabschluss an der Technischen Universität Darmstadt und einem Auslandsstipendium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit langem ist sie als teamleitende Architektin tätig, fest mit dem Unternehmen verwachsen und mitverantwortlich für zahlreiche regionale und überregionale Projekte.

In den Ruhestand verabschiedet wurden Hildegard Schlegel und Rita Weese. Letztere war seit zwölf Jahren im Büro als Architektin beschäftigt, während Hildegard Schlegel seit über 20 Jahren die Aufgaben des Sekretariats innehatte. Er dankte den Mitarbeiterinnen in einer kurzen Ansprache für das Geleistete und warf dabei einen positiven Blick in das kommende Jahr.

In der Region verwurzelt

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gedenktag Kolpingfamilie Walldürn eine starke Gemeinschaft Mehr erfahren

Das Büro sieht sich sehr mit der Region verwurzelt und ist dabei vor allem mit Projekten im öffentlichen Bereich vertraut.