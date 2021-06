„Planspiel Börse” der Sparkasse Neckartal-Odenwald auch dieses Jahr ein voller Erfolg

Neckar-Odenwald-Kreis. Bei der diesjährigen Spielrunde des Online-Wettbewerbs „Planspiel Börse“ der Sparkasse Neckartal-Odenwald stellten wieder zahlreiche Schüler innerhalb der zehnwöchigen Spielzeit ihr Börsenwissen unter Beweis. Mit einem fiktiven Startkapital von 50 000 Euro starteten sie in den Wettbewerb.

Einstieg in Finanzwelt

Das Planspiel Börse vereinfacht Jugendlichen den ersten Einstieg in die Finanzwelt und soll ihnen dabei helfen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Damit ermöglicht die Sparkasse einen Einblick in die Welt des Handelns mittels realen Kursentwicklungen und führt wertpapierinteressierte Jugendliche risikolos an die Abläufe und Funktionsweisen des Wertpapiergeschäfts heran. Die Schüler können dabei ihre bereits erworbenen wirtschaftlichen Kenntnisse umsetzen und gewinnen durch die Teilnahme Erfahrung bei der Geldanlage in Wertpapiere.

Auch in diesem Jahr können die Teilnehmergruppen der 38. Spielrunde des „Planspiel Börse“ im Regionalmarkt Buchen und Osterburken wieder auf achtbare Erfolge zurückblicken.

Unter Beachtung der noch geltenden Verordnungen beziehungsweise Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie belohnte die Sparkasse in einer Siegerehrung per Videokonferenz die erfolgreichen Schülerteams für ihre guten Leistungen.

Marktbereichsleiterin Susanne Restle begrüßte die jungen Broker und ihre betreuenden Lehrkräfte zur Siegerehrung und freute sich über die Teilnahme der Schüler und Lehrer, die ihr fundiertes Fachwissen auch in diesem Jahr wieder unter Beweis stellten.

Rund 100 aktive Spielgruppen mit insgesamt 300 Teilnehmern im ganzen Geschäftsgebiet nahmen an der Spielrunde teil. Davon stammten allein 54 Spielgruppen aus dem Regionalmarkt Buchen – aus deren Reihen wiederum 31 Gruppen den Wettbewerb mit einem positiven Ergebnis beendeten.

Bewegte Börsenwelt

Im von Corona-Sorgen geprägten Aktienjahr haben die erfolgreichsten Junganleger die höchsten Renditen seit Jahren erzielt. Die Börsenwelt zeigte sich in dem sorgenreichen Pandemiejahr sehr bewegt. Trotz zunehmender Infektionszahlen und den turbulenten US-Wahlen überwog die Impfstoff-Euphorie an den Aktienmärkten. Somit verzeichneten die Junganleger bemerkenswerte Erfolge in der zehnwöchigen Spielzeit.

Dank galt der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) und der Frankenlandschule Walldürn, die das nach wie vor ausgesprochen beliebte „Planspiel Börse“ unterstützen und ihre Schüler zur Teilnahme motivieren. „Das Planspiel Börse steht und fällt mit dem Wirken betreuender Lehrkräfte“, merkte Restle an und leitete über zur eigentlichen Siegerehrung.

Urkunden und Gutscheine

Die Schüler erhielten über ihre Lehrer Urkunden und Gutscheine für ihre erwirtschafteten Ergebnisse. Im Regionalmarkt Buchen und Osterburken belegten die Spielgruppen „Wolf_Börse_2020“ Frankenlandschule (+11 986,24 Euro), „Pain and Gain“ Frankenlandschule (+11 077,13 Euro sowie die Gruppe „Die Schlacht um Börsen-Erde“ Frankenlandschule (+8872,92 Euro) die ersten drei Plätze. Zu den hervorragenden Ergebnissen gratulierten Marktbereichsleiterin Susanne Restle, Anna Dambach (Öffentlichkeitsarbeit) und Sophie Zimmermann (Social Media) bei der Siegerehrung.