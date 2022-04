Pilot legte Bruchlandung hin

Walldürn. Eine misslungene Landung mit einem Leichtflugzeug legte ein 58-jähriger Flugschüler am Samstagmittag auf dem Flugplatz in Walldürn hin. Nachdem der angehende Pilot das Landen im Beisein eines Fluglehrers mehrmals geübt hatte, verließ der Fluglehrer die Maschine und der Pilot führte im Rahmen seiner Ausbildung seinen ersten Alleinflug, mit dem Ziel, nach kurzer Flugzeit die Maschine wieder zu landen, durch.

Bei der Landung kam es vermutlich zu einem Fehler seitens des Flugschülers und das Bugrad brach ab. Die Maschine geriet in die links neben der Piste befindliche Grünfläche. Schlussendlich bohrte sich das Flugzeug mit dem Bug in die Erde und kam so zum Stoppen. Zum Glück konnte der 58-Jährige das Flugzeug ohne fremde Hilfe und unverletzt verlassen. An dem Flugzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30 000 Euro. pol

