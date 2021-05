Pilger aus dem Eichsfeld laufen nicht nach Walldürn

Walldürn/Küllstedt. Die Coronapandemie hat nach 2020 auch in diesem Jahr Auswirkungen auf die Wallfahrt zum Heiligen Blut. In Walldürn gibt es auf der einen Seite eine Wallfahrtssaison mit integrierter Hauptwallfahrtszeit, auf der anderen Seite werden viele organisierte Wallfahrten nach Walldürn auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Jetzt haben sich auch die Pilger aus dem Eichsfeld dazu entschieden, sich nicht auf den Weg zu machen.

AdUnit urban-intext1

„Da ist schon viel Wehmut dabei,“ sagte Hermann-Josef Montag, Pilgerführer aus Küllstedt, im Gespräch mit den FN. Nach 2020 machen sich die Pilger auch 2021 nicht auf den Weg an die Gnadenstätte in der Basilika. Das könne man den Quartiersleuten nicht zumuten, und so viele Leute zusammen in der Kirche, das gehe auch nicht. „Das wäre unverantwortlich“, so Montag. In Pandemiezeiten in großer Gemeinschaft zu gehen, das sei keine Option. Die Entscheidung sei nicht leicht gewesen, aber unumgänglich.

Normalerweise hätten sich die Pilger aus dem Eichsfeld am Freitag nach Pfingsten auf den Weg gemacht und wären am Mittwoch vor Fronleichnam in Walldürn angekommen. Gemeinsam mit den Wallfahrern der Fulda-Eichsfelder-Baunataler Fußwallfahrt. Die Pilger aus Küllstedt und dem Eichsfeld schließen sich wie andere Gruppen den Fuldaern an. Es ist jedes Jahr ein besonderer Moment in der Wallfahrtszeit, wenn am Mittwoch vor Fronleichnam gegen Mittag die Pilger ankommen und bei ihrem traditionellen „Fußfall“ den Boden der Basilika küssen. Das wird es auch in diesem Jahr nicht geben. „Einige wenige werden sich auf den Weg machen“, so Montag, „aber eine organisierte Wallfahrt gibt es nicht.“

Das zweite Jahr in Folge nicht pilgern zu können, „das tut schon weh“, sagte Montag. In Küllstedt, dem Ausgangsort der Eichsfelder Wallfahrt, wird es an den Wallfahrtstagen jeden Abend um 19 Uhr in der Antoniuskapelle eine Andacht geben, bei der für die Anliegen der Wallfahrt gebetet wird.

AdUnit urban-intext2

Und schon jetzt richten sich die Blicke auf 2022. „Wir haben die Hoffnung und die Erwartung, dass wir dann wieder nach Walldürn pilgern können“, so Hermann-Josef Montag. „Dafür beten wir auch.“