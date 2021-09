Pfarrhaus in Glashofen wird verkauft

Die Seelsorgeeinheit Walldürn hat das Haushaltsjahr 2020 mit einer Bilanzsumme von knapp 5,2 Millionen Euro abgeschlossen. Das Defizit in Höhe von 7484 Euro wird der Rücklage entnommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Walldürn. Erstes Schwerpunktthema der Sitzung des katholischen Pfarrgemeinderats am Mittwoch im Pfarrsaal der Gemeinde St. Georg war der Abschluss für das Haushaltsjahr 2020. Wie Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter berichtete, schloss die Bilanz mit einer Summe von 5 164 796 Euro ab. Unter dem Strich erwirtschaftete die Kirchengemeinde einen Fehlbetrag in Höhe von 7484 Euro.

Einstimmig beschloss der Pfarrgemeinderat, dieses Defizit mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Ferner beschlossen die Mitglieder des Gremiums, den aus den Vorjahren verbliebenen Verlustvortrag in Höhe von 259 985 Euro ebenfalls durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Nächster Tagesordnungspunkt war das Thema „Pastoral 2030“. Der Prozess schreite weiter zügig voran, stellte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Kötter informativ fest. Sie gratulierte Adrian Ambiel zu dessen Beauftragung als Gemeindereferent der Seelsorgeeinheit Walldürn. Im weiteren Verlauf informierte Kötter, dass der Pfarrsaal in Walldürn für Veranstaltungen und andere Festlichkeiten zukünftig wieder unter Einhaltung der geltenden Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg und der Vorgaben des Erzbistums Freiburg möglich ist. Auch Chorproben könnten dort wieder abgehalten werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abschließend informierten die Sprecher der Arbeitsgruppen „Fair Trade“, „Walldürner Kindergärten“ und „Ministranten“ über die seit der letzten Pfarrgemeinderatssitzung stattgefundenen Sitzungen und durchgeführten Aktivitäten.

Hungermarsch am 3. Oktober

Pfarrgemeinderat Anton Fach erinnerte in seiner Funktion als Vorsitzender des Fördervereins für die Missionsarbeit an den Hungermarsch unter dem Motto „Wandern für die Andern“ am Sonntag, 3. Oktober, in Walldürn. Um 9.30 Uhr beginnt das Programm mit einem Gottesdienst in der Basilika, mitgestaltet von den „Young Musicians“. Anschließend gibt es Informationen über die Projekte des Vereins auf dem Wallfahrtsplatz mit Verkauf von Artikeln des „Eine Welt Laden“.

Wie die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Kötter im weiteren Verlauf mitteilte, sei die Einführung der Gemeindeteams aus Walldürn und Altheim zwischenzeitlich erfolgt. Die Einführung des Gemeindeteams Glashofen erfolge am 17. Oktober, die Einführung des Gemeindeteams Rippberg am 23. Oktober. Noch nicht festgelegt sei der Einführungstermin für das Gemeindeteam Hornbach.

Bei zwei Enthaltungen beschloss das Gremium, den Verkauf des Pfarrhauses in Glashofen anzugehen. Breite Zustimmung fand auch der Vorschlag, wieder einen Einkehrtag für alle Pfarrgemeinderatsmitglieder sowie erstmals einen gemeinsamen Wochenend-Glaubenskurs „Neues Leben“ für Pfarrgemeinderäte und interessierte Gläubige in der Seelsorgeeinheit Walldürn durchzuführen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wallfahrtsmotto 2022

Andrea Hemberger, Sprecherin des Wallfahrtsausschusses, wies darauf hin, dass zwischenzeitlich das Leitwort für die Wallfahrt im kommenden Jahr festgelegt wurde, jedoch erst beim Pilgertreffen am 16. Oktober offiziell vorgestellt wird. Die Wallfahrtssaison 2022 wird vom 1. Mai bis zum 15. Oktober gehen. Die vierwöchige Hauptwallfahrtszeit dauert vom 12. Juni bis zum 10. Juli.

Rainer Kreis, stellvertretender Vorsitzende des Stiftungsrats, berichtete abschließend über die Arbeit des in den Bereichen Kindergartenbedarfsplanung 2021/22, Elternbeiträge, Corona-Maßnahmen, Jahresabschluss 2020 und Personal.

Mit der Mitteilung von Gemeindereferent Ambiel über den Termin der Erstkommunion am Weißen Sonntag 2022 und der beiden Firmtermine am 17. und 18. November 2022 endete der öffentliche Teil der Pfarrgemeinderatssitzung. ds