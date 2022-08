Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Freilaufende Katzen - Tierschutzorganisation nimmt sich dem Problem von Streunerkatzen in Walldürn an PETA fordert Bürgermeister Günther zur Einführung einer Kastrationspflicht in Walldürn auf

Die hohe Anzahl an herrenlosen Katzen in Walldürn ruft nun die Tierschutzorganisation PETA auf den Plan. Sie fordert Bürgermeister und Gemeinderat in einem Schreiben zum Handeln auf.