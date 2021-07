Perspektiven für die berufliche Zukunft

Amorbach. Die Berufs- und Studienorientierung in der Oberstufe an Gymnasien soll Schülern helfen, wichtige Kompetenzen für ihre Berufswahl zu erlernen. Eine beliebte Veranstaltung am Karl-Ernst-Gymnasium (KEG) Amorbach ist in diesem Zusammenhang das sogenannte „Speeddating“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung online in Form kurzer Videokonferenzen statt. Gut drei Stunden lang führten die Schüler zahlreiche Gespräche mit in ihrem Beruf erfahrenen Mentoren. Von Berufen wie Kinderarzt, Anwalt oder Lehrer über Polizist und Architekt bis hin zu Autor oder Journalist war das Angebot groß. Zudem konnten die Interessenten Studenten befragen, die den künftigen Abiturienten aktuelle Informationen über das Studium gaben.

Vier Gespräche geführt

Die Teilnehmer absolvierten jeweils vier Gespräche, in denen alle Fragen zur Sprache kamen, die ihnen auf dem Herzen lagen. Insgesamt war es ein lehrreicher und spannender Nachmittag, der den Teilnehmern Einblicke in den Traumberuf oder neue Perspektiven für die eigene berufliche Zukunft gab.