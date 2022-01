Rippberg. Das Patrozinium wird am Sonntag, 23. Januar, um 10.30 Uhr in der Rippberger Pfarrkirche Sankt Sebastian gefeiert. Der Kirchgang und die Vorstellung der Erstkommunionkinder wurde allerdings wegen der Corona-Verordnung abgesagt. Die Vereine treffen sich deshalb gleich in der Kirche zum Gottesdienst.

Immer am 20. Januar gedenkt die Kirche dem Heiligen Sebastian, wobei man dieses Fest in Rippberg natürlich auf den darauffolgenden Sonntag legt.

Der Heilige Sebastian in der katholischen Pfarrkirche in Rippberg. © Hahner-Pestel

Bei fast allen Darstellungen in Kirchen und Kapellen ist der schöne Jüngling an einem Baum gefesselt und mit Pfeilen durchbohrt abgebildet. Wegen seines christlichen Glaubens wurde der Heilige Sebastian von heidnischen Bogenschützen des römischen Kaisers Diokletian mit Pfeilen zu Tode geschossen. Deshalb gilt er vor allem als Patron der Schützen, auch der Feuerwehrleute und gegen die Pest. Über seine Person hingegen liegen nur wenige historischen Nachrichten vor. Er soll in Mailand geboren sein und hat wohl in Rom den Tod als Märtyrer gefunden. Sein Bestattungsort in einer schlichten Grabstätte in einer Katakombe an der „Via Appia“ verweist in die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts.

Ab dem vierten Jahrhundert breitet sich der Sebastians- Kult über Italien insbesondere nach Deutschland und in die Nachbarländer aus. Als bekannt wurde, dass im Jahre 680 die Anrufung des Heiligen Sebastians bei einer Pestepidemie in Rom eine große Hilfe war, wurde er neben Antonius und Rochus zum populärsten Pestheiligen überhaupt. Die Pestseuche seit Beginn des 14. Jahrhunderts gaben der Sebastianus-Verehrung neuen Schwung. Zahlreiche Sebastiani-Bruderschaften entstanden in der Folgezeit. hape

