Patrick Braun ist Kammersieger

Walldürn. Patrick Braun aus dem P&G Werk Walldürn wurde als Kammersieger der IHK Rhein-Neckar im Bereich Werkzeugmechanik ausgezeichnet. Procter & Gamble (P&G) bestätigte Spitzenleistungen in der Ausbildung junger Talente: Wie bereits in den vergangenen Jahren gehört auch in diesem Jahr ein Auszubildender des Braun Werks in Walldürn zu den Prüfungsbesten der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Hervorragende Leistungen

Patrick Braun zeigte hervorragende Leistungen in seinem Ausbildungsberuf als Werkzeugmechaniker. Werksleiter Stefan Brünner und Ausbildungsleiter Rainer Forst würdigten seine herausragenden Leistungen bei der Urkundenübergabe.

„Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr einer der Prüfungsbesten aus unserem Standort in Walldürn kommt und gratulieren Patrick Braun zu seinen exzellenten Leistungen. Toll, dass Patrick seine Karriere nach seiner Ausbildung bei P&G fortsetzt. Gleichzeitig bedanke ich mich bei allen Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit ihrem Engagement in einer schwierigen Zeit maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir auch in diesem Jahr die Stärke unseres Ausbildungskonzepts unter Beweis stellen konnten. Das zeigt auch: Für die Zukunft sind unsere Auszubildenden bestens gerüstet“, so Werksleiter Stefan Brünner. 20 Auszubildende haben ihre Ausbildung im Braun Werk erfolgreich abgeschlossen und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft.

Im aktuellen Ausbildungsjahr begrüßt das P&G-Werk 20 neue Auszubildende und drei duale Studierende. P&G bezieht die jungen Talente dabei ganz bewusst in die Digitalisierung der P&G-Werke als junge Entrepreneure mit ein. Dabei bietet das Unternehmen ein inklusives und von Respekt und Vielfalt geprägtes Arbeitsumfeld und setzt sich aktiv für Gleichstellung der Geschlechter sowie Chancengleichheit am Arbeitsplatz ein.

