Walldürn. Die Corona-Pandemie macht den Narren in der Region im zweiten Jahr einen dicken Strich durch die Rechnung – auch in Walldürn. Prunksitzungen, Umzug – alles abgesagt. Aber so ganz ohne Feiern geht es dann doch nicht. Deswegen veranstaltet die FG „Fideler Aff“ eine „Dürmer Faschenaachtsparty“. Die findet am Sonntag, 27. Februar, von 14 bis 19 Uhr auf dem Schlossplatz statt. Für das leibliche Wohl bei der „Grouße Dürmer Faschenaachtsparty uff´m Schlossplatz mit Kostümierung“ sorgt die FG.

