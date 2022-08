Parcours zum Auftakt

Walldürn. Insgesamt 42 Veranstaltungen warten in diesem Jahr auf alle in den Sommerferien zu Hause gebliebenen interessierte Kinder, Jugendliche und Junggebliebene, die an den diesjährigen Walldürner Ferientagen teilnehmen.

In diesem Jahr stehen die Ferientage unter dem Motto „Walldürner Ferientage erleben, kreativ sein und Spaß haben“ und beinhalten ein sehr abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm mit vielfältigen Aktionen.

Zum Auftakt trafen sich am Donnerstag 36 Kinder und Jugendliche in der Auerberg-Sporthalle, um dort mit dem SV Rippberg als Veranstalter unter der Gesamtleitung von Lisa Folhoffer und mit Unterstützung der drei und Helfer Ridvan Istgrami, Isabelle Weber und Katrin Günther unter dem Motto „Ninja Warrior für Kids“ einen kurzweiligen Ferientag zu erleben.

In Anlehnung an die RTL-Fernsehshow galt es, einen Parcours mit zwölf Stationen in möglichst kurzer Zeit zu überwinden. Lisa Folhoffer und ihre Helfer hatten sich recht originelle und teilweise auch sportlich sehr anspruchsvolle Stationen einfallen lassen, die Konzentration, Kraft, Mut, Ausdauer und Körperbeherrschung abverlangten.

Am Ende wartete dann auf jeden Teilnehmer eine Medaille sowie eine hübsch gestaltete Urkunde.