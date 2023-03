Parade der Porsche-Oldtimer

Walldürn. Die Region um Main und Tauber wird Schauplatz außergewöhnlicher Sportwagengeschichte. Von 10. bis 13. Mai macht die 2. Röhrl-Klassik Station in Rothenburg ob der Tauber. Für drei Tage wird eine der schönsten Städte Deutschlands zum Dreh- und Angelpunkt eines der größten Porsche-Oldtimer-Events in Deutschland. Zu sehen sind die Fahrzeuge auch in Walldürn. Am Samstag, 13. Mai, ist von 10 bis 11.30 Uhr eine Durchfahrtskontrolle und Stempelstelle auf dem Schlossplatz. Start und Ziel der dreitägigen Oldtimer-Veranstaltung ist der historische Marktplatz in Rothenburg ob der Tauber. Die Röhrl-Klassik führt die 130 historischen Porschefahrzeuge an insgesamt zweieinhalb Fahrtagen, in sechs Etappen über insgesamt rund 750 Kilometer durch die Region.

Die 2. Röhrl-Klassik findet in Bayern und BadenWürttemberg statt und führt durch die Landschaften in den Regionen Mittel-, Unter- und Oberfranken, Main-, Tauber- und Altmühltal sowie Oberpfalz, die Fränkische Schweiz und den Spessart. Mit von der Partie ist auch Walter Röhrl – Namenspatron der Röhrl-Klassik, Motorsport-Legende und zweimaliger Rallye-Weltmeister. Die Röhrl-Klassik ist keine Rallye im herkömmlichen Sinne, sondern eine Orientierungsfahrt mit Gleichmäßigkeitsprüfungen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung.

Das Starterfeld wächst auf insgesamt 130 historische Porsche – rund 20 mehr als bei der 1. Röhrl-Klassik. Die Baujahresbeschränkung bleibt unverändert beim Baujahr 1998. Damit sind erneut alle luftgekühlten Porsche sowie die vier Transaxle-Modelle 924, 944, 968 und 928 zugelassen. Die Röhrl-Klassik ist nicht nur zu Gast in Rothenburg ob der Tauber, an drei Tagen geht es in die schönsten Ecken der Region Main und Tauber. Jeder Tag steht unter einem anderen Motto: Am Donnerstag, 11. Mai startet die Röhrl-Klassik mit dem Prolog „Rund um Rothenburg“. Am Freitag, 12. Mai, stehen die Etappen „Durch den Steigerwald und die Fränkische Schweiz“ auf dem Programm. Am Samstag, 13. Mai, geht es in Richtung Westen auf die Etappen „Durch den Odenwald und Spessart“.