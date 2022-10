Papierkünstler und „gewisses Etwas“

Amornbach. Ennio Marchetto kommt am Samstag, 5. November, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) mit „The Living Paper Cartoon“ in die Zehntscheuer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach seinem Debüt in Amorbach 2018 ist es erneut gelungen, den Weltstar auf die Bühne der Zehntscheuer zu holen! Wenn sich über sieben Millionen Menschen einen Papierkünstler auf Youtube anschauen, muss es sich um etwas ganz Besonderes handeln. Revue? Origami? Travestie? Playback-Show? Ennio Marchetto passt in keine Schublade und löst rund um den Erdball Begeisterungsstürme beim Publikum aus.

Als Kind erschien ihm Marilyn Monroe im Traum, gekleidet in ihr berühmtes weißes Kleid. Doch es war aus Papier. Ennio baute es nach, und ein Star war geboren! Bis heute hat er auf diese Weise mehr als 350 Prominente mit seinen raffinierten und überraschenden Kostümen aus Papier auf die Bühne gezaubert. Prince, Michael Jackson und Luciano Pavarotti erstehen wieder auf, die Queen verwandelt sich in Freddie Mercury, und er ist alle drei Supremes auf einmal. Diese rasante, mitreißende und irre komische Show gibt es so kein zweites Mal auf der Welt zu sehen. Karten kosten im Vorverkauf 24 Euro, an der Abendkasse 27 Euro (ermäßigt 19 und 22 Euro).

Am Samstag, 12. November, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) kommt Jakob Heymann mit seinem Programm „Volle Akkus, leere Herzen“ in die Zehntscheuer.

Intelligent oder plakativ

Manchmal scheint es unmöglich zu sagen, was genau eine Aussage ironisch oder ernst, intelligent oder plakativ, zerbrechlich oder arrogant oder auch alles auf einmal macht. Manchmal scheint es da dieses „gewisse Etwas“ zu geben, das man hat oder eben nicht hat.

Jakob Heymann hat es. Seine Stimme geht unter die Haut, öffnet das Herz und lässt Tränen lachen.

Mit seinen Texten und Liedern schafft er es, aus jedem Genre einen neuartigen und unterhaltsamen Moment herausfiltern zu können: Es wird geschmunzelt, gegrübelt, gefeiert und vor allem viel gelacht.

Ob als Schlagersänger, Lagerfeuergitarrist, Rapper oder als Comedian: Mit seiner Vielseitigkeit macht Jakob Heymann jede seiner Shows zu einem Erlebnis, das an Vielfältigkeit kaum zu überbieten ist.

Der Eintritt kostet 14 Euro, ermäßigt zwölf Euro.