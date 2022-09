OWK im Madonnenländchen unterwegs

Walldürn. Vom Dachverband des OWK wurde der 6-Täler-Weg als Jahreswanderweg 2022 ausgewählt. Er durchquert den Odenwald von West nach Ost und führt von Bensheim nach Walldürn. Die Schlussetappe mit einer Wanderung von Amorbach nach Walldürn am 25. September organisierten und gestalteten die Ortsgruppen OWK Amorbach und Walldürn mit drei Touren und einem kurzweiligen und interessanten Programm.

Am Altstadtparkplatz in Amorbach, dem Treffpunkt und Start der Veranstaltung, begrüßte die Vorsitzende des OWK Amorbach Ruth Schöyen 55 Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, die aus Amorbach, Groß-Umstand, Heidelberg, Lindenfels, Miltenberg, Neckarbischofsheim, Weiterstadt und Walldürn angereist waren. Danach startete eine Wandergruppe mit 22 Personen unter der Führung von Hans-Georg Weber, Ralf Englert, Karl-Friedrich Berberich und Helmut Ackermann die Wegstrecke von 18,4 Kilometern. Man folgte der Markierung „grüne Raute“ immer bergan und tangierte die „Riesenhöhle“. Sie soll bis in die Neuzeit ein Versteck für straffällig gewordene oder verfolgte Personen gewesen sein.

Auf dem Wanderweg traf man auch auf einen Trapezsteinsarg aus dem frühen Mittelalter und den Schelle-See, ein kleiner, fast quadratischer Teich direkt hinter einem Dreifaltigkeitsbildstock. Um diesen See rankt sich eine lokale Sage eines Bauers namens Schell aus dem benachbarten Neudorf. Diebe versuchten Fische aus seinem Teich zu stehlen und bedrohten dabei auch ihn selbst. Als Dank für seine Rettung und die seiner Fische ließ er den Dreifaltigkeitsbildstock errichten, den man regional auch das „Schelle-Bild“ nennt.

Man folgte dem bayrisch-badischen Grenzweg, der von eindrucksvollen, sehr gepflegten, historischen Grenzsteinen gesäumt war, überquerte die Grenze von Bayern nach Baden-Württemberg und erreichte schließlich das Freilandmuseum in Gottersdorf. Dort ließen sich die Wanderer mit regionaltypischen, kulinarischen Köstlichkeiten Grünkernküchlein verköstigen.

Die Vorsitzende des OWK Walldürn Agnes Sans sowie der Bürgermeister der Stadt Walldürn, Markus Günther, hießen alle Wanderer zu diesem Event willkommen. Weiter folgte man der Markierung „grüne Raute“, tangierte dann den Limesweg. Hier ging man eine kurze Strecke des insgesamt 4,7 Kilometer langen Marspfades. Bei Glashofen-Neusaß gelangte man nach einem Solarfeld und einer Jupiterbank zum Limes-Lehrpfad.

Eine weitere Wandergruppe mit 33 Personen erhielt zunächst von einer Gästeführerin des Touristikzentrums Amorbach interessante Informationen zu dem Barockstädtchen Amorbach. Danach brachte ein Bus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Freilandmuseum. Nach ihrer Bewirtung erkundeten viele Wanderer das Museum.

Auch eine dritte Wandergruppe mit 15 Personen wurde von Brigitte und Heinz Laukenmann geführt. Diese klinkte sich zum Essen und Museumbesuch ein. Dabei gewannen sie Einblicke in das frühere dörfliche Leben unserer Region zwischen dem forstwirtschaftlich geprägten Odenwald und dem fruchtbaren, getreidereichen Bauland sowie den Unterläufen des Neckars und der Tauber.

Die anschließende 9,7 Kilometer lange Wanderung über die Markierung „grüne Raute“ Richtung Walldürn wurde von den Wanderführern Werner Weigand, Anton Volkert und Helmut Dollinger begleitet. Der Weg führte über den ehemaligen Gutshof Kummershof nach Gerolzahn, früher ein bäuerlicher Ort, heute gibt es dort eine Nudelmanufaktur, ein Nähatelier, eine Eventfloristik und einen Landgasthof. Man folgte dem Weg oberhalb und parallel zur Bahnlinie und überquerte im Walldürner Forst das „Wallfahrtsbrückle“, das jährlich von vielen Pilgern auf dem Weg zur Gnadenstätte nach Walldürn passiert wird. Bald konnte man den Blick ins idyllische Marsbachtal genießen, in dem einst sieben Mühlen am rauschenden Marsbach klapperten.

Diese letzte Wegstrecke wird von Walldürnern wegen seines romantisch stimmigen Flairs auch „Liebespfad“ genannt. Kurz darauf zeigten sich am Horizont schon die Kirchtürme der Wallfahrtsbasilika „Zum Hl. Blut“ und schließlich erreichte man Walldürn.

Hier erwartete die Wanderfreunde eine kurzweilige, informative Stadt- und Kirchenführung mit Wander- und Gästeführerin Brunhilde Marquardt. Sie erklärte am dortigen Kunstwerk „Geschichtsprozession“ die langjährige traditionsreiche Geschichte Walldürns. Gebäude wie Schloss, Rathaus oder die Basilika mit dem Heilig-Blut-Altar sowie viele religiöse Denkmale wie Bildstöckle, Kruzifixe, Kapellen und Muttergottesstatuen, beeindruckten die Gäste. Zu Recht konnte man abschließend durchaus bestätigen, im Madonnenländchen unterwegs gewesen zu sein.

Am Bahnhof in Walldürn endeten alle Wanderungen. Inge Eckmann vom Referat Kultur vom Gesamt-OWK bedankte sich bei allen Verantwortlichen und Teilnehmenden für eine gelungene Wanderung trotz des regnerischen Herbstwetters. Im Asia Restaurant Lotus tauschte man seine vielfältigen Tageseindrücke aus, bevor man die Heimreise antrat.