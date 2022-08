OWK im Madonnenländchen unterwegs

Walldürn. Vom Dachverband des OWK wurde der 6-Täler-Weg als Jahreswanderweg 2022 ausgewählt. Er durchquert den Odenwald von West nach Ost und führt von Bensheim nach Walldürn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Touren

Die Schlussetappe am 25. September mit einer Wanderung von Amorbach nach Walldürn wird vom OWK Amorbach und Walldürn organisiert und durchgeführt. Dazu werden zwei Touren/Gruppen mit folgendem Programm angeboten:

Die letzte Etappe des Jahreswanderwegs führt nach Walldürn.

Gruppe A erwandert circa 18,4 Kilometer. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz „Freibad Amorbach“. Hier startet um 10 Uhr die Wanderung über die Markierung grüne Raute immer bergan zum Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf. Ankunft ist circa um 13 Uhr nach acht Kilometern. Dort ist für Bewirtung gesorgt. Um circa 14.30 Uhr geht die Wanderung weiter und führt unter anderem über den Limesweg und informativen Limeslehrpfad nach Walldürn. Ankunft in Walldürn ist gegen 17 Uhr.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tourismus 150 überwiegend motorisierte Radler bei Buchen unterwegs Mehr erfahren Drei-Länder-Radtour Freude an der Gemeinschaft ist wieder da Mehr erfahren

Gruppe B erwandert circa 9,7 Kilometer. Treffpunkt ist ebenso um 9.30 Uhr am Parkplatz „Freibad Amorbach“. Ab 10 Uhr erhalten die Wanderfreundinnen und Wanderfreunde Informationen zu Amorbach und werden dann mit dem Bus zum Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf gefahren. Ab 11 Uhr besteht hier die Möglichkeit sich zu stärken und das Museum zu erkunden. Ab 12.30 Uhr wandert diese Gruppe über die Markierung grüne Raute nach Walldürn und erhält dort, circa um 15 Uhr, eine informative Stadt- und Kirchenführung bis gegen 17 Uhr.

Wanderführer dabei

Der Hinweg zum Treffpunkt in Amorbach ist in eigener Verantwortung zu organisieren, zum Beispiel mit der Bahn. Beide Wanderungen werden von qualifizierten und erfahrenen Wanderführern begleitet, die die Sehenswürdigkeiten am Wege erläutern.

Abschluss in Walldürn

Die Wanderungen beider Gruppen enden um 17 Uhr in Walldürn am Bahnhof. Hier besteht die Möglichkeit im Asia Restaurant Lotus für einen Abschluss.