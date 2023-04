OWK auf dem Blütenweg

Walldürn. Den Frühling in all seiner Vielfalt und Farbenpracht und in einer beliebten und bekannten Region konnten die Wanderer des Odenwaldklub Walldürn und zahlreiche Gäste auf dem Blütenweg bei Weinheim am Sonntag erleben. Der Wanderverein bot an diesem Tag mit den Wanderführern Albert Ehrler und Werner Weigand zwei unterschiedliche Touren an.

Die Wanderung der ersten Gruppe brachte bei zahlreichen deftigen Steigungen die Wanderfreunde zum Schwitzen. Unterwegs gab der Tourenleiter Erläuterungen zur Wallfahrtsstätte „Schwarze Madonna“ in Leutershausen, zu den geologischen Besonderheiten der Lössböden und zu den vielfältigen Orten und Städten in der Rheinebene. Die Aufstiege wurden immer belohnt durch die bei fantastischem Wanderwetter klare Aussicht auf die Rheinebene bis zu den Hügeln des Pfälzer Waldes. Oberhalb der Gemeinden Großsachsen, Hohensachsen und Lützelsachsen kamen die Wanderer im Schlosspark von Weinheim an.

Die Wanderfreunde, die an jenem Frühlingssonntag die Stadt Weinheim kennen lernen wollten, bekamen von ihrem Wanderführer einen eindrucksvollen Stadtrundgang geboten. Höhepunkt war der Besuch des Besucher- und Schaugartens „Hermannshof“. Zum Abschluss des Wandertages tauschten sich beide Gruppen über ihre Erfahrungen aus.

Nächstes Wanderangebot des Odenwaldklubs: Am 1. Mai ist abweichend von der Angabe im Wanderplan eine Rundtour von Walldürn aus zu den Nachbarorten Hettingen und Hainstadt geplant.