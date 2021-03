Buchen/Walldürn. Die Pfadfinder des Stammes „Wildenburg“ präsentieren ihre selbst gebastelten Oster- und Frühjahrsartikel in diesem Jahr in einem sogenannten „Osterfenster“ in ihrem Pfadfinderheim in Walldürn, Wettersdorfer Straße 62. Stammkunden und alle, die Dekoratives für die Osterzeit und das Frühjahr oder Spielsachen aus Holz suchen, werden in dem Schaufenster fündig.

Die Artikel, die dort ausgestellt sind, können unter der Telefonnummer 06282/7603 bestellt werden. Die Pfadfinder kümmern sich um die zeitnahe Lieferung zu den Bestellern nach Hause. Seit vielen Jahren sind die Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Stamm Wildenburg im Pfadfinderbund Süd auf Märkten in der Region vertreten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene fertigen die angebotenen Waren selbst.