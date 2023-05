Ortsschilder in Walldürn entwendet

Walldürn. Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag mehrere Ortsschilder und stellten diese in Walldürn wieder auf. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und 10 Uhr am Montag begaben sich die Täter zu den Ortschaften Walldürn, Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Hornbach, Neusaß und Reinhardsachsen. An den Ortseingängen schraubten sie die Straßenschilder ab, transportierten diese anschließend zum Parkplatz des Rathauses Walldürn und stellten diese dort auf. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

