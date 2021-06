Ortschaftsrat sagte Ja zum Windpark „Altheimer Höhe III“

Altheim. Um den geplanten Windpark „Altheimer Höhe III“ ging es am Montag bei der Sitzung des Ortschaftsrates. Ortsvorsteher Hubert Mühling freute sich über das große Interesse, waren doch sehr viele Stühle in der Kirnauhalle besetzt. Kaum verwunderlich, stand doch das Thema „Erweiterung des Windparks Altheimer Höhe“ auf dem Plan, wozu der Ortschaftsrat Stellung beziehen sollte.

AdUnit urban-intext1

Zustimmung zu Solarpark

Zunächst standen jedoch drei Bauanträge auf der Tagesordnung, deren Anträge auf Bewilligung jeweils einstimmig bewilligt wurden. Im Anschluss bezog das Gremium des Ortschaftsrats Stellung zum geplanten „Solarpark Gerichtstetten“ und befürwortet dessen Errichtung mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Nach mehrfacher Erläuterung in öffentlichen Sitzungen und Ermöglichung einer Teilnahme der Bevölkerung an der Informationsveranstaltung zum Thema Erweiterung des Windparks Altheimer Höhe nahm der Altheimer Ortschaftsrat nach Gesprächen mit Bürgermeister Markus Günther und den Projektierern der Windenergie S&H GmbH nun Stellung nehmen.

Der Ortschaftsrat sagte Ja zum geplanten Windpark. © dpa

Nach der Informationsveranstaltung vom 17. April wurden noch einmal Gegenargumente und Argumente erörtert. Ein entscheidender Punkt: Was hat Altheim davon, wenn der Windparkerweiterung zugestimmt und diese schließlich realisiert wird? In Gesprächen des Ortschaftsrats mit dem Bürgermeister und auch im Gemeinderat wurden die jeweiligen Standpunkte ausgetauscht.

Herangezogen wurde auch Paragraf 36k EEG „Finanzielle Beteiligung von Kommunen“, der im Wesentlichen für eine breitere Akzeptanz der unmittelbar angrenzenden Gemeinden für derartige Anlagen sorgen soll. Dies würde bedeuten, dass eine solche Entschädigungszahlung für Projekte in Altheim zur Verfügung stehe. In den Gesprächen wurde somit eine Erklärung zu diesem Paragrafen zwischen Bürgermeister und den Projektierern verfasst, die besagt, dass in Erfüllung des Sinnes der Regelung des Paragrafen die Stadt Walldürn beabsichtige, „den Erlös im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für Investitionen im Ortsteil Altheim in Absprache mit der Ortschaftsverwaltung zu verwenden.“ Dies müsse nun noch von Gemeinderat und Finanzausschuss mitgetragen werden, so Ortsvorsteher Mühling. Und so stimmte der Ortschaftsrat unter der Voraussetzung, dass die Regelungen aus Paragraf 36k EEG gemäß des vorliegenden Vereinbarungsentwurfs zugunsten des Ortsteils Altheim die Zustimmung der oben genannten Gremien erhält, der Erweiterung des Windparks mit einer Gegenstimme zu.

AdUnit urban-intext2

„Bodenlose Frechheit“

In der Vergangenheit wurden des öfteren Tüten mit Hundekot in der Kirnau gesichtet. Das Gremium war sich einig, diese „bodenlose Frechheit“ zu verfolgen und nimmt Hinweise zu Aufklärung entgegen. Im weiteren Verlauf war die Anlage neuer Urnengräber, insbesondere deren Einfassung, Thema, ebenfalls die Nachricht, ab dem 1. Juli die Hallen für den Vereinssport unter Einhaltung von Hygienekonzepten wieder zu öffnen.

Die Biker-Jugend bekräftigte in einem weiteren Brief ihren Wunsch nach einem Platz für eine Strecke mit eigenen Vorschlägen. Hier sagte Mühling zu, die Anregungen aufzunehmen. Ein angedachtes Gelände hierzu gebe es bereits. Die Umsetzung gehe leider nicht von heute auf morgen.

AdUnit urban-intext3

Im Anschluss freute sich Ortsvorsteher Hubert Mühling über die Eröffnung der Physiotherapiepraxis durch Nadine Sans. Eine Anlaufstelle für Physiotherapie sei wichtig, so Mühling.

AdUnit urban-intext4

Unter anderem Thema bei der anschließenden Bürgerfragestunde war die Bitte des Jugendraums, bei der Suche nach einem geeigneten langfristigen Platz für ihren Bauwagen zu suchen. dka