Open-Air zieht um

Walldürn. Das Schlossplatz-Open Air bei der Nightgroove zieht um in das „Bistro Art“ in der Hauptstraße 24a (Ecke Zunftgasse). Aufgrund der zu erwarteten Regenfälle und des kühlen Wetters am Samstag hat sich das Zapfsäulen-Team dazu entschlossen, im Trockenen für den guten Zweck auszuschenken und zieht hierfür zusammen mit der Band JamSlam kurzerhand in das Bistro Art um.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von 20 bis 24 Uhr gibt es hier auf der Bühne der Stadtwerke Walldürn Rock Classics, Bluesrock und Poprock. Dem Wetter zum Trotz und zum Aufwärmen findet zusätzlich noch ein Glühwein-Ausschank statt.

Dann hat noch eine Band wegen Erkrankung abgesagt. Die „W Beat Boys“ waren für einen Auftritt im „Hotel Riesen“ vorgesehen, hier verhindert ein Krankheitsfall den Auftritt. Einspringen werden „Frankinelli“, eine Band mit über 25 Jahren Bühnenerfahrung und Stimmungsgarant. Mit ihrer professionellen Bühnenshow und Moderation nehmen „Frankinelli“ ihre Gäste mit auf eine musikalische Reise in die 60er, 70er und 80er Jahre Jahre mit Abstechern in lateinamerikanische Rhythmen; vom Schlager, über Evergreens, Oldies, Rock’n’Roll, Rock-Classics und feinen Instrumentals.