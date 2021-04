Walldürn. Noch unter dem positiven Eindruck des „Extrem-Kreuzwegs“ hat das Vorbereitungsteam der Seelsorgeeinheit Walldürn für die Zeit ab Ostern ein weiteres pastorales Angebot entwickelt: den Emmaus- oder Lichtweg „Via Lucis“ in Walldürn. Es ist somit die Fortsetzung vom Kreuzweg hin zum österlichen Lichtweg und stellt dabei die Betrachtung der Botschaft von der Auferstehung und den Weg des auferstandenen Herrn Jesus Christus in den Mittelpunkt.

Dabei soll dieser Weg das Ostergeheimnis erschließen: Durch Jesu Leiden, seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung kommt Licht, Hoffnung und neue Dynamik in das Leben der Menschen. „Wer sich von der österlichen Botschaft des Lebens wahrhaft ergreifen lässt und Jesus Christus folgt, der entwickelt eine unglaubliche Dynamik in seinem Leben“, so heißt es in der Einführung zu diesem neuerlichen Meditationsweg in der Wallfahrtsstadt.

Wie damals die Emmausjünger auf dem Weg waren, so können sich die Interessierten auch auf den Weg machen und die einzelnen Stationen ansteuern. „Die ausgewählten Bibeltexte und Betrachtungen nehmen unser Leben unter die Lupe der Auferstehung und in den Blick des auferstandenen Herrn“, so die Verantwortlichen.

Der Weg führt über die bekannten fünfzehn Stationen des fünfzehn Kilometer langen Extrem-Kreuzwegs. Ausgangspunkt ist das Steinkreuz an der Ecke Burgstraße/Klosterstraße. Die „Via Lucis“ schließt mit einer persönlichen Erneuerung des Taufversprechens in der Basilika ab. Die Tauferneuerung ist damit die persönliche Antwort auf Gottes Angebot zu verstehen: „Schau, was ich für Dich getan habe. Wie stehst du dazu?“ Und ein zweiter Aspekt ist entscheidend: So wie Jesus den Menschen von damals begegnet ist, so will er ihnen heute auch begegnen, ihrem Leben eine neue Richtung und Perspektive geben.

Der österliche Lichtweg soll einen Wendepunkt im Leben jedes Einzelnen darstellen. Alle Informationen, Texte und Streckenverlauf zu diesem Angebot gibt es unter www.wallfahrt-wallduern.de und www.se-wallduern.de. Die GPS-Dateien können mit Apps wie Komoot, Outdooractive oder Apemap geöffnet werden. ac