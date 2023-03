Odenwaldklub an bayerischer Grenze

Walldürn. Trotz durchwachsener Wetterprognose konnte Wanderführer Anton Volkert 53 Wanderbegeisterte in Hornbach zu einer Wanderung begrüßen.

Erläuterung über „Setzsteine“

Zunächst ging es in Richtung Hettigenbeuern, dann auf der alten Amorbacher Straße (S4) in Richtung Hambrunn. Nach Erläuterung über Sinn und Zweck der sich am Waldrand befindenden „Setzsteine“ erreichte man kurz vor der bayerischen Grenze den höchsten Punkt Hornbachs mit 471 Meter.

Weiter ging es noch ein Stück durch den Wald bis man auf die offene Hochfläche vor Hambrunn kam. Hier hatten die Wanderer einen imposanten Blick über den Odenwald, Beuchen, die Gotthardtsruine und die Hochfläche von Neudorf mit dem Sendeturm Monbrunn. Auf dem Wanderweg (R4) erreichte die Gruppe auf überwiegend gelenkschonendem Weg Kleinhornbach und nach elf Kilometern wieder Großhornbach.

Eine zweite Gruppe machte sich unter der Führung von Wanderführerin Agnes Sans auf den fünf Kilometer langen Weg. Auf der identischen Strecke führte dieser bis zu den „Setzsteinen“. Die Wanderführerin erläuterte auch hier den Sinn der Steine. Danach ging es durch den Wald in Richtung Kleinhornbach. Ein besonderer Höhepunkt war der grandiose Blick über das Dorf und das Eiderbachtal. Danach erreichte auch diese Gruppe wieder den Ausgangspunkt. Abschließend kehrten beide Gruppen in das Gasthaus „Zum Lamm“ ein, wo man den erlebnisreichen Tag auslaufen ließ.