Kommandowechsel in der Nibelungenkaserne - Bevor Mark Sterk am 27. Oktober Dirck Radunz als Chef des Logistikbataillons ablöst, standen beide Oberstleutnante im FN-Doppelinterview Rede und Antwort Oberstleutnant Mark Sterk: „Ich sehe es als meine Aufgabe an, diesen Verband in hoher Einsatzbereitschaft zu halten"

Das Logistikbataillon 461 in Walldürn erhält einen neuen Chef: Mark Sterk. Im FN-Doppelinterview mit Vorgänger Dirck Radunz nehmen beide zur derzeitigen Situation des Verbands, aber auch zu aktuellen Themen Stellung.