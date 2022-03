Nutzungsentgelte für mobile Bühne festgelegt

Walldürn. Die Vereinsförderung und die Entgelte für die Nutzung des neuen Bühnenanhängers standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Finanzausschusses des Walldürner Gemeinderates in der neuen Aula der Konrad-von-Dürn-Realschule unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther.

Dabei beschloss der Ausschuss auf Empfehlung der Kämmerei zunächst die Ortsgruppe Walldürn des Vereins Pfadfinderbundes Süd rückwirkend ab dem 1. Januar in die Liste der förderfähigen Vereine aufzunehmen.

Nächster Tagesordnungspunkt war „Vereinsförderung – freiwillige Zuwendungen an Vereine und Verbände/Investitionszuschüsse für das Jahr 2021. Stadtkämmerer Joachim Dörr sagte, bei der Stadtverwaltung seien folgende Anträge eingegangen:

SV Rippberg: Renovierungsarbeiten am Clubheim, Gesamtkosten rund 20 630 Euro sowie zusätzlich Eigenleistungen von rund 1601 Euro, beantragte Summe rund 22 232 Euro.

Zuschüsse an Vereine

Eintracht 93 Walldürn: Erweiterung des Festplatzes, Gesamtkosten rund 25 477 Euro sowie zusätzlich Eigenleistungen in Höhe von 4035. Macht Gesamtkosten von rund 29 512 Euro, wovon der Verein einen Vorsteuerabzug in Höhe von 51,92 Prozent der gezahlten Mehrwertsteuer geltend machen kann.

Keiner der beiden Vereine habe Fördermittel aus anderen Fördertöpfen erhalten. Analog der geltenden Förderrichtlinien seien im Haushalt 2022 für die Gewährung von Investitionszuschüssen an Vereine 10 000 Euro eingestellt. Keiner der beiden Anträge überschreite die Obergrenze der förderfähigen Investitionen von 50 000 Euro. Die gesamte förderfähige Investitionssumme betrage rund 49 .713 Euro. Somit könne die Förderung mit einer vollen Förderquote von 20 Prozent ausgeschöpft werden. Haushaltsmittel stünden in Höhe von 10 000 Euro zur Verfügung. Der Finanzausschuss beschloss einstimmig die Gewährung von Investitionszuschüssen an den SV Rippberg von rund 4446 Euro und an die Eintracht in Höhe von rund 5496 Euro.

Beim nächsten Punkt ging es bei der Bühnenvermietung um die Entgelte für die Nutzung des neuen Bühnenanhängers, der voraussichtlich ab Oktober dieses Jahres zur Verfügung stehen wird. Wie Meikel Dörr von der Stabsstelle des Bürgermeisters aufzeigte, hätten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt in ihrer Sitzung am 8. Februar die Beschaffung eines Bühnenanhängers beschlossen. Durch dessen künftigen Einsatz werde der städtische Bauhof entlastet. Bisher seien stets mehrere Mitarbeiter und Fahrzeuge im Einsatz, um die Bühnenteile aus unterschiedlichen Liegenschaften zusammenzutragen, vor Ort den Gegebenheiten anzupassen und wetterfest zu machen. Teils seien hier Kosten für sechs Personen zu je vier Einsatzstunden entstanden. Bereits ohne Verrechnung des Fahrzeugeinsatzes und der Abschreibungen hätten die Kosten so teilweise deutlich über 1000 Euro je Veranstaltung gelegen.

Der nun neu beschaffte Bühnenanhänger könne gleichermaßen insbesondere bei eigenen, wie aber auch bei Vereinsveranstaltungen in Walldürn zum Einsatz kommen. Die mobile Bühne werde nach Rücksprache mit der Finanzbehörde einem Betrieb gewerblicher Art zugeordnet.

Für die Nutzung seien nun noch entsprechende Nutzungsentgelte festzulegen. Diese würden dann Bestandteil der Benutzungsordnung, welche von der Verwaltung momentan erarbeitet werde. So sei unter anderem vorgesehen, dass die Bühne nur durch das eigene Personal transportiert und auf- und abgebaut wird. Die Vergabe des Anhängers erfolge über die Stabsstelle.

Nach dem Vortrag und einer rege geführten Diskussionsrunde beschloss der Finanzausschuss folgende Nutzungsentgelte zum 1. Juli:

250 Euro brutto, eigene Veranstaltungen zur inneren Verrechnung.

300 Euro brutto, Walldürner Vereine, inklusive Personal- und Fahrzeugeinsatz.

450 Euro brutto, bei kommerziellen Vereinsveranstaltungen mit Eintrittserhebung, inklusive Personal- und Fahrzeugeinsatz.

Bei Serienterminen ohne zusätzlichen Auf- und Abbau wie etwa bei einem Public Viewing oder einem Turnier, fällt je Folgetermin ein Nutzungsentgelt in Höhe der Hälfte des Grundbetrags an. ds